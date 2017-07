La AMI dice que Colau ha decepcionado a los catalanes y le pide "que no impida" el 1-O

Etiquetas

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, ha asegurado este lunes que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decepcionado a muchos catalanes por no apoyar el referéndum anunciado para el 1 de octubre, y le ha pedido "que no impida" la votación.

"Le pedimos que no ponga impedimentos a poner las urnas", ha dicho Lloveras en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, preguntada por el decisión del partido CatComú que lidera Colau de entender el 1-O como un acto reivindicativo y no como un referéndum vinculante.

Ha destacado que, con esta decisión, Colau le ha decepcionado a ella y a muchos otros catalanes defensores del 'derecho a decidir': "No me puedo creer que diga que no está a favor".

Considera que se deben dar mensajes claros a la ciudadanía cuando quedan menos de tres meses para el 1-O, y esgrime que "la ambigüedad va bien si se piensa en clave electoral, pero ahora no se puede estar con ambigüedades".

También ha defendido que en el proyecto de ley del referéndum no se exija una participación mínima para dar por válido el resultado porque así lo estipulan los estándares internacionales, y ha añadido que los funcionarios no deben tener "ninguna preocupación porque todo se hará con garantías".

La también alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada de JxSí en el Parlament, ha pedido a los empleados públicos que no sucumban a la presión del Gobierno central, del que no duda que llevará a cabo una "práctica constante de intentar dar miedo" para evitar el 1-O.

"Yo firmaré lo que sea necesario para que en Vilanova se pueda votar", sin ningún tipo de miedo porque todas las actuaciones estarán amparadas por la ley del referéndum, ha defendido.

Lloveras también es miembro del PDeCAT y ha apostado por poner en valor la labor y la unidad del partido, después del cese del exconseller demócrata Jordi Baiget por dudar del 1-O: "El posicionamiento es firme en torno al referéndum".