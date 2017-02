(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO TIENE “EL DIÁLOGO Y LA LEY” COMO “ÚNICO PLAN” PARA FRENAR EL REFERÉNDUM

Etiquetas

El Gobierno afirmó este viernes que su “único plan” para frenar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es “diálogo y ley y nada más”. Por ello, espera convencer a la Generalitat a través de esta táctica para que finalmente no cometa actos ilegales.Así lo dijo el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aprovechó para destacar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni quiere ni puede autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.“La posición el Gobierno es inequívoca, es firme y es siempre la misma: diálogo dentro de la ley”, sentenció, antes de remarcar que esta actitud tiene que servir “para todas las facetas de la vida”. “Dentro de la ley significa que hay que cumplir con el marco que nos hemos dado todos y no romper las reglas del juego”, aseveró.Subrayó que una consulta “como la que pretenden hacer algunos” es “ilegal” y, por tanto, “no puede llevarse a cabo”. “El Gobierno cree que la gente, especialmente en Cataluña, entiende bien esta voluntad de diálogo y que no se deben hacer cosas ilegales”, dijo.“ENCONTRAR ACUERDOS” DENTRO DE LA LEYDicho esto, Méndez de Vigo expresó su confianza en que el diálogo dé sus “frutos”, sobre todo porque, según dijo, “hay un espacio enorme para dialogar”. “El Gobierno está con la mano tendida, con ganas de hablar y resolver las cosas y encontrar acuerdos como estamos encontrando en muchos otros sectores”, apostilló. Preguntado con qué medidas exactas podría contestar el Ejecutivo en el caso de la celebración del referéndum, evitó entrar “en la dinámica” de decir lo que se haría en un determinado escenario, porque ahora el propósito es “convencer” a la Generalitat de que “no hay que buscar soluciones que no estén contempladas en la ley”.Sobre las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ha tildado de “montaje” la operación de la Guardia Civil contra la presunta financiación irregular de la antigua Convergència , apuntó que el Gobierno “no hace comentarios sobre comentarios”.“Creo que, como ha dicho un grupo de juristas catalanes, hay que evitar poner presión o intentar influir de esa manera sobre los jueces, que la Justicia haga su trabajo porque es un elemento de las reglas del juego del Estado de derecho”, expuso.Por último, el también ministro de Educación pidió a todo el mundo “que sea cuidadoso con intentar imputar determinadas conductas a los jueces, que son una garantía del Estado de derecho y de los derechos de todos los españoles”.