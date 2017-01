(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO AVISA A PUIGDEMONT DE QUE EL REFERÉNDUM “NO VA A REALIZARSE” Y LE INSTA A ACUDIR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Etiquetas

El Gobierno insistió este viernes en su advertencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que el referéndum de autodeterminación “no va a realizarse” y le pidió que en vez de “gastar energías” en esta propuesta se centre en “resolver los problemas de los ciudadanos” en foros como la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.Así lo expresó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde evitó opinar sobre “futuribles”, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé tomar el control de los Mossos d’Esquadra en el caso de que se produzca la convocatoria definitiva de un referéndum en Cataluña que plantee la independencia. “Quiero dejar claro que en España ese referéndum no cabe. Ese referéndum, por tanto, no va a realizarse”, sentenció Méndez de Vigo, al tiempo que constató que “ganaríamos todos mucho si en vez de gastar energías hablando de este tipo de cosas nos dedicáramos a resolver los problemas de los ciudadanos”.Una “buena ocasión” para hacerlo, prosiguió, es participar en la Conferencia de Presidentes, donde se tratarán temas “enormemente importantes” para resolver los problemas de la ciudadanía. “Alguno puede entender que no asistir es no interesarse por los problemas de la gente”, advirtió. EL GOBIERNO TRANQUILIZA A CATALANES Y VASCOSEn este sentido, remarcó que le gustaría que “todos” los presidentes autonómicos estuvieran presentes el 17 de enero en el Senado. Dicho esto, quiso tranquilizar a los ciudadanos catalanes y vascos ante las previsibles ausencias de sus mandatarios: “Si hay alguna ausencia, quisiera decir a los ciudadanos de esas comunidades que no se preocupen, que el Gobierno de España se preocupará también por sus temas”.El portavoz del Ejecutivo explicó que en la VI Conferencia de Presidentes el Gobierno y las comunidades autónomas pretenden que este foro “se consolide como el lugar preferente donde se encaucen las relaciones” entre ambas partes. “El Gobierno quiere dotar de institucionalidad a estas reuniones”, subrayó.Además, destacó el “clima de gran cordialidad y colaboración” en el que se han desarrollado los dos encuentros preparatorios de la Conferencia de Presidentes entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los consejeros de Presidencia de las diferentes autonomías y ciudades autónomas.La Conferencia de Presidentes comenzará a las 9.00 horas del 17 de enero con un desayuno de los asistentes con el rey Felipe VI. Tras la tradicional foto de familia, comenzará la sesión de mañana, que tendrá carácter deliberativo. En primer lugar, intervendrá Rajoy para esbozar “los grandes temas y debates de España y la UE”.“INTENTAR CERRAR ACUERDOS”Después tomarán la palabra los presidentes autonómicos. A las 15.30 horas continuará la reunión, en esta ocasión ya con carácter decisorio, para “intentar cerrar acuerdos” sobre los siguientes temas:-Sostenibilidad del Estado de bienestar y reforma de la financiación autonómica-Estrategia nacional frente al reto demográfico-Pacto social y político por la educación-Desarrollo del principio de cooperación para el ejercicio las competencias de las diferentes administraciones en materia de protección civil-Desarrollo y aplicación de la ley de garantía de unidad de mercado y de la movilidad interadministrativa-Impulso de la tarjeta social -Suspensión del suministro eléctrico o bono social-Desarrollo de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos de la UE-Política de empleo-Modificación del reglamento de la Conferencia de Presidentes aprobada en la última reunión celebrada en 2009