(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA CONSTATA QUE LA GENERALITAT “HACE MUCHO TIEMPO QUE DEJÓ DE REPRESENTAR” A LOS CATALANES

- Denuncia que Puigdemont “sólo está a cumplir las expectativas de la CUP para mantenerse en el Gobierno”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció este martes que la Generalitat de Cataluña, que preside Carles Puigdemont, “no va a ningún lado” y “sólo está a cumplir las expectativas de la CUP para mantenerse en el Gobierno”, por lo que “hace mucho tiempo” que no representa al conjunto de los catalanes.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde sostuvo que la Generalitat de Cataluña “hace mucho tiempo” que perdió la lealtad institucional y, por ende, dejó de trabajar “en beneficio” de los ciudadanos. “Creo que el Gobierno de la Generalitat no va a ningún lado, ha perdido la capacidad de representar al conjunto de los catalanes, está en manos de la radicalidad, que es la CUP y que está marcando mucho este proceso y estos tiempos”, sentenció, antes de valorar que Cataluña merecería otro tipo de instituciones.El proceso soberanista, prosiguió, “es sólo un ámbito en el que se retroalimenta la propia Generalitat”, que “sólo está a cumplir las expectativas de la CUP para mantenerse” en el poder. Frente a sus pretensiones, Sáenz de Santamaría dijo sin ambages que el referéndum que pretenden “ni se va a celebrar ni se va a acordar”.A su juicio, los catalanes tienen preocupaciones y necesidades que están “dejadas de la mano” de la Generalitat, mientras que el Gobierno de España es el que está allí “tratando de responder a ellas”. “Nosotros tenemos una interlocución muy buena en Cataluña, donde el movimiento asociativo es muy grande”.TENSIONES ERC Y PDECaTConsideró que las tensiones entre ERC y el PDECat en Cataluña son “síntoma del fracaso del procés”, que empezó “sin apoyo social muy claro y ha derivado en un hartazgo profundo en la sociedad catalana y en la falta de apoyo internacional absoluto”. “Han hecho muchos kilómetros para no ser recibidos en ninguna parte”, apostilló.“Esa división es fruto de un proceso que no va a ningún lado; quieren dar hilo a una cometa que no vuelva porque se han cargado su propio partido y se encuentran en una situación muy complicada de lidiar”, sentenció, para a renglón seguido valorar que al PDECat “se lo está comiendo” su socio de Gobierno.Sáenz de Santamaría sostuvo que mantiene una relación parecida con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y que a ambos les dice “lo mismo”, esto es, que “hay que respetar las reglas del juego, la Constitución y las leyes” que rigen en España. HABLAR SÍ, PERO “DENTRO” DE LA CONSTITUCIÓNAbundó en que los últimos sondeos vienen a confirmar que la opción preferida por los ciudadanos no es la independencia y reseñó que el Gobierno está dispuesto a hablar de las competencias de las comunidades autónomas “dentro” de la Carga Magna. “Lo que no se puede admitir es que la Generalitat diga referéndum sí o sí”, criticó.Dijo no tener constancia de que haya ninguna reunión prevista entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. “La posición del presidente es conocida por Puigdemont, pero también sabe que el presidente, si hay un problema en Cataluña y si hay que solucionar cualquier asunto dentro de los mágenes de la ley, siempre estará a disposición de quien quiera dialogar”, apuntó.Por último, anunció que este viernes se desplazará a Barcelona para apoyar la iniciativa para declarar Sant Jordi patrimonio inmaterial de la humanidad y evidenciar que la presencia del Gobierno en Cataluña “está siendo muy constante y muy intensa”. Además, no descartó que vaya a obsequiar a Puigdemont y Junqueras con sendos libros de historia para “que se les contagie algo”.