(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA CREE QUE PUIGDEMONT ESTÁ SIGUIENDO UNA “TÁCTICA ELECTORAL”

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo este lunes que el clima en Cataluña es “preelectoral”, ya que la forma de proceder del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es de “mucha más táctica electoral que de estrategia”.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, donde dijo tener la “sensación” de que Puigdemont y los suyos tienen “un ojo puesto en lo que pueda pasar en unas futuras elecciones”. “El Gobierno no tiene la llave de convocar elecciones en Cataluña, la tiene Puigdemont, pero a veces da la sensación de que también están mirando mucho esa vertiente electoral y en esa vertiente electoral analizar cómo se entendería hacer o no determinadas cuestiones”, señaló. Sobre la reunión que Puigdemont ha convocado esta tarde con otras formaciones que abogan por la celebración del referéndum, señaló que es la demostración de que el mandatario catalán “está en manos de la CUP” y de que son los “extremistas” quienes están imponiendo a todos los catalanes el calendario y la estrategia a seguir.“Han renunciado a gobernar para todos los ciudadanos y hoy realmente quien gobierna en Cataluña es la CUP, el partido más minoritario de todos los que se sientan en el Parlamento”, denunció la vicepresidenta, para seguidamente instar al presidente catalán a buscar una fecha para acudir al Congreso para abordar un tema “tan serio” como éste.Dijo que el Gobierno “todavía” se encuentra “esperando” el “argumento de por qué no considera que debe debatirse este asunto en el Congreso de los Diputados”. A su juicio, da la “sensación” de que con toda esta estrategia de “anuncios de anuncios” Puigdemont “busca la reacción de los demás para tratar de alimentar un victimismo que ya no cuela”.Aseguró que el Gobierno y los partidos democráticos en España harán lo que tengan que hacer para impedir que se consulte a los catalanes sobre una posible independencia de este territorio del resto de España.Finalmente, Sáenz de Santamaría trasladó al presidente de la Generalitat que “un referéndum para la independencia de Cataluña es innegociable”. “Que no tenga ninguna duda de que la legalidad va a ser preservada”, sentenció a este respecto.