CATALUÑA. LA AMI CREE QUE EL GOBIERNO NO SE ATREVERÁ A PRECINTAR COLEGIOS ELECTORALES PARA IMPEDIR EL REFERÉNDUM

Etiquetas

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña, Neus Lloveras, asegura que no se puede creer que el Gobierno central sopese precintar los colegios electorales para evitar el referéndum de independencia que planea convocar la Generalitat.“No me lo puedo creer, no quiero pensar que pueda llegar a estos niveles”, dijo a Servimedia la también diputada de Junts pel Sí y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú. “No concibo cómo se puede obstaculizar un proceso democrático”.Lloverá sostuvo la tesis oficial del PDECat, partido al que perteneces, y de ERC; dos formaciones que aseguró que están “trabajando juntos dentro de un grupo parlamentario diverso” desdeñando una posible competencia entre ambas de cara a unas eventuales nuevas elecciones autonómicas.“Nadie puede negar a nadie el derecho a decidir sobre su futuro. Pedimos un referéndum para, según los resultados, tomar decisiones. Ningún demócrata puede pensar que el Gobierno español tirará de todas las posibilidades para impedirlo, hasta el punto de precintar los colegios. No me puedo creer que el Estado español no sea democrático”, insistió, garantizando que en cualquier caso los independentistas van a “ir hasta el final”.