MOCIÓN. RAJOY DICE QUE NO AUTORIZARÁ EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA Y EXIGE A IGLESIAS "LA MISMA CLARIDAD"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este martes que no va a autorizar el referéndum en Cataluña y exigió al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "la misma claridad" sobre ese asunto en el debate de la moción de censura.Rajoy respondió a la exposición de Iglesias haciendo uso de la prerrogativa que le permite intervenir en cualquier momento del debate y generando así un cara a cara con el candidato. Iglesias había defendido el derecho de Cataluña a decidir su futuro y Rajoy le dijo al final de su respuesta que él no va a autorizar nada que suponga quebrar la unidad nacional. Le dijo que eso "se espera" de quien pretende ser presidente del Gobierno y por ello espera de él "la misma claridad con la que yo me acabo de pronunciar". "No es tan difícil", añadió. Rajoy reconoció que le preocupa la "visión de España" que tiene Iglesias y defendió que todos los españoles están unidos por la "voluntad democrática de vivir juntos" de la forma en la que decidieron en la Constitución, en la que se plasmó "el mayor nivel de autogobierno en la historia de España". Subrayó que había escuchado a Iglesias hablar de "reformulación del modelo territorial", del derecho decidir de quienes lo plantean "con especial intensidad" o de un Ministerio de Plurinacionalidad, y echó mano de la ironía para subrauar que en Unidos Podemos hay una "amalgama" de siglas pero España "no funciona como su partido". Le emplazó de forma reiterada a aclarar su posición sobre el modelo de Estado y dijo incluso con una sonrisa que si le convenciera en ese terreno "hasta me plantearía votarle". "NI AMBIGÜEDADES NI MEDIAS TINTAS"Le preguntó abiertamente si cree en la soberanía nacional o aboga por suprimirla, si cree que todos los españoles tienen derecho a decidir sobre su país o defiende que "unos cuantos" deciden y los demás aceptan. "Si quiere que le tomemos en serio debe responder", le advirtió, sin "ambigüedades" ni "medias tintas". Un candidato, insistió Rajoy, tiene que decir si está dispuesto a defender la soberanía nacional, y "lo demás son palabras o palabros". Cuando habla de "realidad plurinacional", añadió, debería explicar en qué consiste, qué efectos tiene, cuántas naciones caben en esa realidad, si son naciones sin Esoado o "en camino" de convertirse en Estado. "Derecho a decidir aunque pactado", dijo Rajoy, es una "frase que suena muy bien" pero que solo busca "expresar de forma positiva una idea conflictiva" para que cale favorablemente entre los ciudadanos. "En política la formulación simple de conceptos tan complejos está sobrada de errores y riesgos", alertó. Rajoy subrayó además que no ha visto el derecho a decidir recogido en ningún ordenamiento democrático del mundo y que en realidad se trata de un "referéndum de autodeterminación". Lo relevante, en su opinión, es lo que se decide y quién lo decide, y en ese caso lo que se quiere decidir es que una parte de España "se separe" del resto, algo que no se puede decidir "orillando" la voluntad de la mayoría.