Albiol (PP) urge a Puigdemont a "poner las urnas" para unas elecciones autonómicas

Etiquetas

Le insta a poner fecha para "dar la cara" en el Congreso

El líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ponga las urnas" pero no para un referéndum, sino para convocar unas elecciones autonómicas de forma urgente, y que además ponga fecha para dar la cara en el Congreso, ha dicho.

Lo ha reclamado en rueda de prensa después de que Puigdemont haya anunciado, tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu, que la fecha del referéndum será el 1 de octubre y la pregunta: '¿Queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?'.

Albiol ha advertido de que, si el Govern decidiera dar el paso y pasar de la escenificación a los hechos con valor jurídico, "la respuesta estaría a la altura de las circunstancias".

Ha subrayado que, mientras gobierne el PP, "no se celebrará ningún referéndum ilegal" para romper Catalunya de España, y ha tachado a los representantes del Govern de farsantes, profesionales de la comedia e irresponsables.

El popular considera el anuncio del Govern una "escenificación de la política ficción" en la que Catalunya está inmersa, y también la ha calificado de numerito con mucha pompa y purpurina pero sin contenido, textualmente.

Además, ha avisado de que esta situación genera "desconfianza y preocupación" y ha añadido que es el mejor ejemplo de la degradación institucional en Catalunya.

"No han tomado ninguna decisión porque no se atreven, porque saben que la decisión que quieren tomar es ilegal y tiene consecuencias; pero sí quieren dar apariencia de que la han tomado", ha manifestado Albiol al señalar que la decisión no se ha tomado a través del Consell Executiu.