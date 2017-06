Albiol dice que la respuesta al referéndum será proporcional para impedir un "golpe de Estado" en Cataluña

Etiquetas

Cree que la convocatoria la firmará el Parlament y no Puigdemont y critica a Guardiola, que "cobró dietas millonarias del Estado"

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha afirmado este lunes que la respuesta de las instituciones y del PP ante el referéndum será proporcional para garantizar que "no se pueda consumar un hipotético golpe de Estado", como califica al referéndum.

En la rueda de prensa posterior al consejo de dirección del partido, ha afirmado que la respuesta ante el referéndum llegará cuando el Gobierno catalán "pase de las palabras a los hechos", ya que considera que de momento no han materializado ningún avance para el referéndum y que solo ha habido gesticulaciones.

García Albiol ha defendido que esta respuesta "no debe ser únicamente del Gobierno; tiene que ser de todas las instituciones democráticas que garantizan el respeto al Estado de derecho", y que se basará en la firmeza, las ideas claras y la defensa de las libertades en Cataluña, aunque no ha detallado acciones concretas.

Ha alertado de que el independentismo ha pasado a la "fase de la agresividad" a través de la amenaza y el grito, y lo ha ejemplificado mostrando uno de los carteles que se difundieron la semana pasada en que se tilda de 'Enemigos del pueblo' a él mismo; a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas; al presidente de SíQueEsPot en el Parlament, Lluís Rabell, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Albiol está convencido de que el referéndum no se celebrará y de que la convocatoria del referéndum no la firmará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el Gobierno catalán, para no ser inhabilitados, sino que transmitirán la responsabilidad a la Mesa del Parlament, que "acabarán pagando las consecuencias".

PUIGDEMONT, AL CONGRESO

Preguntado por el anuncio de que Puigdemont pedirá acudir al Congreso a explicar el referéndum, Albiol lo ha valorado positivamente, aunque cree que "hace trampa" porque considera que debió ir al Congreso antes de poner fecha y pregunta al referéndum.

También ha criticado que Puigdemont no quiera que se haga ninguna votación en su comparecencia en el Congreso, "una actitud de coherencia con la incoherencia política que se vive en Cataluña".

CRÍTICA A GUARDIOLA, QUE COBRÓ DIETAS MILLONARIAS DEL ESTADO

Albiol ha criticado además el discurso del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en el acto del domingo a favor del referéndum, al considerarlo "profundamente decepcionante y sorprendente", y ha asegurado que ha perdido la credibilidad.

Ha echado en cara a Guardiola que diga que España es un Estado autoritario, lo que considera un insulto a todos los españoles, también teniendo en cuenta que jugó con la selección española y que el Estado "le pagaba unas dietas millonarias".

DIRECCIÓN DEL PP EN CATALUÑA

Albiol ha anunciado que el 16 de septiembre su partido realizará su escuela política de verano en un municipio aún por decidir de Cataluña, de manera que acudirán la dirección y los principales líderes de la formación a nivel estatal.

Ha explicado que esta escuela es una cita de referencia de cada año para el partido, y ha celebrado que vaya la dirección del PP a apoyar a la formación en Cataluña en el "mes de setiembre caliente" que se prevé en la política catalana.