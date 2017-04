Arrimadas cree que el Govern no quiere el referéndum sino el "victimismo" de no celebrarlo

Etiquetas

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha dicho este jueves que el Govern no quiere celebrar un referéndum de independencia este año, sino forzar su prohibición para hacer "victimismo".

"No tiene ningún tipo de interés en hacerlo, lo que quiere es el victimismo de que no le dejan hacerlo", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Ha lamentado que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, diga que los que "no defienden el referéndum no son democráticos, cuando hace un año y medio, él mismo decía que el referéndum no valía".

Preguntada por si cree que habrá referéndum este año, ha respondido que "un referéndum como tal, no", y lo ha diferenciado de la posibilidad de repetir un proceso participativo como el del 9N de 2014.

Ha criticado la gestión del Gobierno central de aquel proceso participativo y ha dicho que Cs lo hubiera gestionado de otra manera: "Habríamos hechos propuestas ilusionantes para los catalanes".

"El principal responsable es el que dice que quiere la independencia y que va a hacer algo ilegal, pero un presidente no llega al 'Referéndum o referéndum' de un día para otro", ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ha defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque los ve mejorables pero sí mejores que los de 2016, algo que atribuye al pacto del Cs con los populares, que "obliga al Gobierno a tomar medidas que con la mayoría absoluta del PP no habrían hecho".

Sobre la ejecución de las cuentas, ha dicho que hay medidas de seguimiento en el Congreso, y ha recordado que la Generalitat "tampoco ha cumplido los porcentajes de ejecución de los Presupuestos".

Ha recordado que Cs defiende inversiones en Catalunya como en Rodalies y como en el Corredor Mediterráneo, que "tiene que pasar por el litoral", y ha recordado que hay otras medidas más allá de inversión en ladrillo, como mejoras para autónomos, cuando Catalunya es la comunidad como más autónomos.

CORRUPCIÓN

Sobre la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y sobre el presunto aviso de que le estaban investigando por parte de un alto cargo del PP, ha dicho que es "una vergüenza".

"No les estamos dando un cheque en blanco; les estamos obligando a tomar medidas. Hay que despolitizar la justicia", y ha defendido que el líder de Cs, Albert Rivera, haya pedido la comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso para que diga si ordena a los fiscales no investigar ciertos casos de corrupción.

Ha afirmado que "hay corrupción en el PP, PSOE y en CDC", pero que los pactos de Cs responden a dar estabilidad, a evitar el bloqueo de una investidura y a obligar a que se tomen medidas que considera que no se han tomado hasta la fecha.