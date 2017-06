Arrimadas augura que el referéndum "será otro 9N" si el Govern busca voluntarios

Etiquetas

Cree que la moción de censura de Podemos solo sirvió para reforzar a Rajoy

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha considerado que si el Govern busca a voluntarios para hacer de agentes electorales en el referéndum que tiene previsto celebrar el 1 de octubre, como anunció este miércoles el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la consulta "será otro 9N".

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha criticado la "manipulación absoluta del Govern" por asegurar que para que sean unas elecciones normales no es necesario que participen funcionarios, ya que ha opinado que si no intervienen, la consulta no tendrá validez legal y será una 'performance', ha apuntado.

La también líder del partido en Catalunya ha dicho que lo único bueno de haber puesto fecha al referéndum es "que no lo podrán alargar más", y ha augurado que a finales de año la situación política será aun más complicada que ahora y acabará en elecciones autonómicas.

Por ello, ha pedido a los dirigentes catalanes que tengan en cuenta la frustración que generará entre los independentistas el hecho de que no se celebre el referéndum: "Tendremos una situación que se tendrá que reconducir", ha advertido.

MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la moción de censura de Podemos, Arrimadas ha opinado que solo sirvió para "reforzar" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que ha sostenido que las mociones siempre son positivas para quien las gana.

Ha dicho que la actitud de Podemos no fue constructiva, solo sirvió para tener atención mediática y ha criticado que únicamente consiguiera los apoyos de ERC y Bildu: "Es evidente que tienen un problema".