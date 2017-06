Borràs asegura que la responsabilidad del referéndum será de los políticos como en el 9N

Etiquetas

Reitera que protegerán a los trabajadores públicos y acusa a Cs de "sembrar el miedo"

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha asegurado que la responsabilidad del proceso hacia el referéndum del 1 de octubre recaerá sobre los políticos como ya pasó en el 9N, y no sobre los trabajadores públicos.

En una interpelación del diputado de Cs en el Parlament Carlos Carrizosa, ha recordado que por el 9N se ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, pero no a trabajadores públicos: "A la hora de la verdad, quien está en situación de imputación, querellas o han sido condenados, son los políticos. Solo los políticos. Es una realidad que no puede desmentir".

Ante el referéndum del 1 de octubre, ha reiterado que también protegerán a los trabajadores públicos, y ha acusado a Cs de "amenazar y sembrar el miedo" en este colectivo.

Según Carrizosa, los trabajadores públicos están preocupados ante las posibles consecuencias que les pueda conllevar su participación en el referéndum, y más después de que conocer que el Ejecutivo catalán necesitará unas 80.000 personas para llevarlo a cabo: 4.500 agentes electorales y también hasta 76.500 personas para garantizar las mesas electorales.

"Ya está bien de que algunos digan que poner urnas es un golpe de estado. Ustedes amenazan de forma continuada al trabajador público", ha reprochado Borràs al diputado de Cs, además de asegurar que la formación de Inés Arrimadas ve fantasmas en todas partes.

QUERELLA DE LA FISCALÍA

La consellera también ha aprovechado para cargar contra la decisión de la Fiscalía de ampliar la querella contra su persona por la compra de urnas, utilizando como agravante su asistencia a la manifestación del domingo convocada por la ANC, Òmnium Cultural y AMI en Barcelona: "Me hace recordar la época en que era pequeña y en mi casa me decían que no dijera que mi padre había ido la noche anterior a ciertas reuniones".

"No tienen el patrimonio de la represión. Por ambas partes, muchas personas y padres fueron reprimidos durante la dictadura", le ha replicado Carrizosa, que ha pedido a Borràs que no se escuden en los funcionarios públicos para tirar adelante el proyecto independentista.