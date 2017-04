Etiquetas

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha acusado al coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, de tener una actitud derrotista por haber planteado un candidato autonomista para su partido en caso de que el proceso soberanista acabe mal, algo que Boya también considera un "cálculo partidista".

"No es tiempo de dudas ni de actitudes derrotistas ni de cálculos partidistas. Aquellos que no lo entiendan, mejor que dejen paso", ha expresado este jueves en un apunte de Twitter recogido por Europa Press.

En otra entrada ha recordado: "Los escoceses no se volvieron autonomistas con la victoria del 'no' en el referéndum. Han ido a por el segundo. No fastidiemos".