CATALUÑA. SOCIEDAD CIVIL CATALANA CREE PROBABLE EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Etiquetas

El vicepresidente de Socidad Civil Catalana (SCC), José Domingo, manifestó hoy que "no es descartable" la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña ante el "descontrol" de la situación política y la falta de apoyos que sufre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.Domingo coincidió con el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, que ayer se postuló a favor de la convocatoria de elecciones y de la apertura de un debate sobre "la crisis territorial", ya que considera que repetir un 9-N "no aportaría nada nuevo", por lo que descartó que su formación se adhiera a un referéndum unilateral sin garantías por parte del Ejecutivo autonómico.El vicepresidente de SCC indicó que Puigdemont "debe reflexionar sobre sus políticas de pactos", puesto que los actuales, a su juicio, “llevan a una situación de descontrol y de peligrosa aceleración hacia el camino a ninguna parte”.En este sentido, señaló que ante esta situación “no sería descartable” la celebración de nuevas elecciones para que los catalanes decidieran “qué tipo de Gobierno quieren, más cuando el actual presidente del Ejecutivo de la Generalitat no ha sido elegido" en unas elecciones.A su juicio, "se ha de partir del principio de realismo, que es que en este año, salvo que se produzca una revolución y las revoluciones se sabe quien las comienza pero no se sabe cómo acaban, no va a haber ningún tipo de referéndum en Cataluña". Por ello, insistió en que "no es descabellado un planteamiento que vuelva a aclarar las circunstancias", refiriéndose a la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.