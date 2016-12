CATALUÑA. ARRIMADAS AFIRMA QUE PUIGDEMONT ESTÁ “TOMANDO EL PELO” A QUIENES CREYERON QUE “LA INDEPENDENCIA ERA POSIBLE”

Etiquetas

La líder de Ciudadanos (C’s) en Cataluña y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Inés Arrimadas, afirmó este sábado que presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le está “tomando el pelo” a “la gente que legítimamente y de buena se ha creído que la independencia era posible”.Arrimadas realizó estas declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa en Jerez de la Frontera en respuesta al discurso institucional de fin de año del presidente autonómico, en el que Puigdemont insistió en la celebración de un referéndum en 2017 que sea “legal y vinculante”.La líder de Ciudadanos en Cataluña manifestó que “les está intentando vender una moto que se ha visto que no funciona”, ya que “no puede aspirar a otra cosa que no sea repetir el 9-N”, el cual “no sirvió absolutamente para nada”.“Necesitamos un Gobierno que dé confianza y seguridad y que dé soluciones a los problemas reales y no que se invente problemas que ni siquiera sabe solucionar como el tema del referéndum”, destacó Arrimadas, que aboga por construir “una Cataluña más fuerte, dentro de una España reformada y una Unión Europea más justa”.En este sentido, declaró que Puigdemont “ya no se quiere mover solo en el plano de la ilegalidad” sino que “se está chocando todo el día con el muro de la irrealidad” y añadió que el president “ha desconectado desde hace tiempo de la realidad” y “lo único que está haciendo es intentar contentar a la CUP y a Podemos”.En cuanto al discurso de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, señaló que “está más pensado en clave nacional” y “más centrado en intereses personales que en su proyecto para gestionar los problemas de los andaluces”.Por último, indicó sentirse “muy orgullosa” por “la labor que está haciendo Ciudadanos”, la cual es posible “gracias a las personas que confiaron en las elecciones autonómicas en un partido que es capaz de dar estabilidad y garantizar reformas en toda España”.