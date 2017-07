CATALUÑA. CIUDADANOS ACUSA A COLAU DE APOYAR LA INDEPENDENCIA Y QUE SE VULNEREN LAS LEYES

Etiquetas

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusó hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de apoyar la independencia de Cataluña y que se vulneren las leyes, después de que la primera edil asegurase este lunes que dará todas las facilidades para que se celebre el referéndum del 1 de octubre.Arrimadas, en la rueda de prensa que dio en Madrid tras reunirse la cúpula de su partido, dijo que “no hay ninguna sorpresa” en el planteamiento de Colau, puesto que la alcaldesa ha encabezado manifestaciones de la Diada en las que se pedía la independencia catalana. “Podemos apoya el referéndum ilegal del 1 de octubre, que no se va a celebrar”, dijo la portavoz de la formación naranja, quien añadió que “no sorprende” que la primera edil de Barcelona diga que no dificultará el referéndum.En concreto, Colau manifestó este lunes que dará todas las facilidades desde el Ayuntamiento de Barcelona para que los ciudadanos puedan participar en la convocatoria del 1 de octubre, "sea lo que sea: una movilización o un referéndum efectivo".“NINGUNA SORPRESA”A este respecto, Arrimadas señaló que “los señores de Podemos y Colau apoyan la independencia y saltarse las leyes para separarnos del resto de españoles y de europeos”, algo que, reiteró, no es “ninguna sorpresa”. “Son coherentes con lo que han venido haciendo en los últimos años”, insistió.Al mismo tiempo, la portavoz de Ciudadanos fue preguntada por el hecho de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, declarase este fin de semana que esgrimir el artículo 155 de la Constitución contra los independentistas sólo sirve para “alimentar” sus tesis.A este respecto, Arrimadas dijo que en su partido trabajan “para que no se tenga que llegar a la situación de aplicar el artículo 155” y manifestó que el hecho de que el Gobierno catalán ni siquiera pueda elaborar un censo evidencia que el referéndum no se celebrará y que no se llegará a otros “escenarios”.