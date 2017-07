CATALUÑA. RAJOY SE DECLARA “TRANQUILO”, PORQUE SABE “PERFECTAMENTE” QUÉ HACER ANTE EL REFERÉNDUM

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se declaró este miércoles “muy tranquilo”, porque “de ninguna de las maneras” se va a autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ya que su Ejecutivo “sabe perfectamente lo que tiene que hacer” para que la pretensión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se lleve a término el 1 de octubre.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rajoy destacó que “las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno”, que “está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum porque es claramente contrario a la ley”. “No lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar sobre lo que queremos que sea nuestro país”, criticó, antes de decir a los españoles que estén “tranquilos” porque el Gobierno "sabe perfectamente lo que tiene que hacer y desde luego no va a contribuir a la subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos”.