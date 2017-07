CATALUÑA. RAJOY DICE QUE SU DIFERENCIA CON PUIGDEMONT ES QUE IMPEDIRÁ EL REFERÉNDUM SIN HACER “NADA FUERA DE LA LEY”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo hoy que su respuesta al referéndum independentista en Cataluña no será “nada fuera de la ley”, lo que implica que hará “exactamente lo contrario” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que acusó de estar “liquidando” la Constitución y la legalidad.Rajoy hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que dio en Hamburgo tras su participación en la reunión del G-20 que se ha celebrado durante este viernes y sábado en esta ciudad alemana. Durante esta comparecencia, el presidente fue preguntado por el hecho de que Puigdemont, en la reunión de este sábado del consejo nacional del PDeCAT, expresase su “temor” a cómo puede responder el Estado al referéndum secesionista anunciado para el 1 de octubre. Según el responsable de la Generalitat, el Gobierno central podría responder con decisiones “que a cualquier demócrata le puede poner los pelos de punta”.A este respecto, Rajoy dijo que en respuesta al referéndum ilegal lo que está dispuesto a hacer “no es cualquier cosa”. “Haré exactamente lo contrario que lo que está haciendo Puigdemont”, dijo Rajoy, quien explicó que esto será así porque mientras él cumplirá las normas, el presidente catalán está “liquidando la Constitución española y la ley”.“ESTÁN HACIENDO MUCHO DAÑO”“No haré nada fuera de la ley”, dijo el jefe del Ejecutivo. “Yo no soy capaz de hacer cualquier cosa”, añadió, “soy capaz de hacer aquello que me permite la ley y que creo que es positivo para defender los intereses generales de una mayoría de ciudadanos de Cataluña y de todo nuestro país”.“En ese sentido sería muy deseable que en Cataluña la Generalitat empezara a cumplir la ley y a no violarla de manera sistemática”, continuó el presidente, quien apuntó que ésta es la “pequeña diferencia” entre él y Puigdemont. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo reclamó a los dirigentes catalanes “un poco de sentido común” y darse cuenta de cómo con “algo absolutamente disparatado” como el referéndum “están haciendo mucho daño” y generando “mucha división”.Sobre la eventualidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para que no se celebre la consulta del 1 de octubre, Rajoy dijo que no debía “adelantar acontecimientos nunca ni entrar en hipótesis”. Asimismo, dijo haber salido “satisfecho” de su reunión de este jueves con el líder socialista, Pedro Sánchez, en lo que se refiere a la cuestión de Cataluña. Defendió que hubo “una sintonía y un acuerdo muy general” y que no quería valorar que el PSOE haya dicho que promoverá iniciativas políticas sobre la cuestión catalana si no lo hace el Gobierno.