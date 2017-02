CATALUÑA. LA DIRECTORA QUE NO ENTREGÓ LAS LLAVES DEL INSTITUTUO ASEGURA RECIBIR "INSULTOS HORRIBLES"

Etiquetas

Dolores Ajenjo, la única directora que se negó a entregar las llaves de su instituto para que se realizara el referéndum del 9-N en Cataluña, confesó este miércoles que tras declarar ayer ante el tribunal y narrar cómo ocurrieron los hechos, “sin mostrarme a favor o en contra del separatismo, empiezo a recibir insultos horribles”.Asenjo hizo esta declaración en la Cope, donde agregó que también le han dicho que “yo y mi familia de emigrantes deberíamos sentirnos agradecidos por la tierra que nos dio de comer”.Reconoció que esa “mentalidad terriblemente fascista y retrógrada subyace, no en todas, pero sí en muchas personas que defienden el separatismo”. Asimismo, insistió en que el tema catalán, aunque canse a la gente, “debe interesarnos porque nos jugamos mucho todos”, y por eso pidió a los catalanes que se sienten amantes de la paz y la convivencia que acudan a la manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana para el próximo 26 de febrero.Ajenjo también reconoció que la tensión vivida por su negativa a participar en la consulta del 9-N ha provocado que se jubile, porque "en estas condiciones no podría dirigir un colegio en Cataluña”. Concluyó que lo único que hizo respecto al 9-N fue seguir las indicaciones de la Inspección y no saltarse la norma, porque “cuando uno sabe que un hecho es ilegal el funcionario debe resistirse a que se cometa una ilegalidad”.