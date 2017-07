CATALUÑA. ECHENIQUE CONSIDERA “MUY LEGÍTIMO” QUE COLAU PONGA “CAJITAS” EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EL 1-O

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera “muy legítimo” que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya anunciado que facilitará la celebración del referéndum anunciado en Cataluña para el 1 de octubre. En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos, Echenique aseguró que “no solamente es legítimo” que el Ayuntamiento barcelonés haya adoptado una “decisión administrativa” de poner “cajitas” (en referencia a las urnas) en el consistorio, sino que además ese gesto “tiene pocas consecuencias de gravedad”. Con todo, aseveró que se trata de una decisión “autónoma” del Ayuntamiento de Barcelona y subrayó que la “movilización” del 1-O es también “legítima”.Además, Podemos afirma que “poner urnas no parece un acto de extrema violencia” ni un “apocalipsis”, aunque defienda que no es el referéndum que necesita Cataluña. Echenique explicó que en Podemos no tienen “ningún problema” en que “se movilice la gente pidiendo algo tan básico como es democracia en Cataluña”, pero indicó que la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “no va a solucionar ningún problema”. Demandó en este sentido la celebración de una consulta pactada entre el Estado y la Generalitat, que sería, afirmó, “una postura valiente”. CONSULTA “MÁS AMPLIA” A LAS BASESPor otro lado, preguntado por las opiniones vertidas en las últimas horas por el líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, que ha abogado por la participación en la consulta del 1 de octubre, Echenique aseguró que es cierto que la opinión estatal no concuerda “exactamente” con la de Podemos en Cataluña, “pero tampoco son radialmente opuestas”. No obstante, después de que Dante Fachin indicara que Podem Catalunya llamaba a la participación “activa” el 1 de octubre, el secretario de Organización pidió la celebración de una consulta a las bases del partido que sea “más amplia”, es decir, que incluya a los inscritos. Preguntado por si la dirección piensa que Dante Fachin debería dimitir, aseguró que se trata de una opinión “muy personal” de la que prefiere mantenerse al margen. “Albano es un buen secretario general”, consideró. Puntualizó que Podem “aspira” a entenderse con el partido de Ada Colau, Catalunya En Comú, en Cataluña, ya que el partido de Pablo Iglesias se siente mayormente identificado con esta formación. Desde la formación de la alcaldesa de Barcelona reclaman un referéndum pactado con el Estado y que tenga garantías. “El escenario catalán es demasiado complejo como para que organizaciones amigas, como Catalunya En Comú y Podem, no estén juntas”, manifestó.