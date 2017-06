CATALUÑA. CATALÁ NO ENTENDERÍA QUE PUIGDEMONT “SE BLOQUEE” PORQUE EL CONGRESO VOTE SOBRE SU REFERÉNDUM

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que no se entendería que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “se bloquee” por el hecho de que el Congreso vote sobre su referéndum secesionista si va a explicar a los diputados esta iniciativa. Catalá se pronunció de esta forma esta mañana en Madrid, tras inaugurar el XII congreso Internacional del Club Español de Arbitraje.Al finalizar este acto, el ministro fue preguntado por los periodistas por el hecho de que Puigdemont enviase el viernes una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, pidiéndole comparecer para explicar la consulta independentista que ha anunciado para el próximo 1 de octubre.El responsable de Justicia consideró una “magnífica decisión” y una “magnífica noticia” este paso dado por el presidente de la Generalitat, puesto que “lo que afecta a Cataluña afecta a España” y “los españoles estamos representados en el Congreso de los Diputados”.SE ENCONTRARÁ UNA "SOLUCIÓN"Respecto al hecho de que el mandatario catalán quiera acudir a la Cámara Baja a explicar su referéndum independentista, pero sin que los diputados voten, Catalá dijo que “el Congreso tiene unas reglas” y los letrados de esta institución consideran que debería votarse “sobre el debate que se plantee”.En todo caso, el ministro señaló que se trata de “cuestiones formales” y no se entendería que el presidente catalán diera un paso atrás por no querer que se vote sobre su consulta. “No me imagino que Puigdemont se bloquee en un aspecto procedimental y seguro que encontraremos una solución”, concluyó el ministro al respecto.