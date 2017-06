CATALUÑA. ERREJÓN DICE QUE ES UNA “CONSULTA LEGÍTIMA” PERO NO UN REFERÉNDUM

Etiquetas

El diputado de Podemos Íñigo Errejón manifestó este viernes que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha puesto hoy fecha, el 1 de octubre, para realizar una "consulta legítima" sobre la independencia, pero no ha convocado un referéndum, por lo que auguró que no tendrá efecto alguno.En declaraciones a los periodistas en la Feria del Libro de Madrid, remarcó que el anuncio de Puigdemont no supone la convocatoria de un referéndum porque para ello tiene que reconocerse "internacionalmente".Errejón reconoció que tiene “dudas” de que esta consulta, que no referéndum, pueda solucionar algo y cree que no es más que una consulta “unilateral” aunque “legítima”. Para el exportavoz de Podemos en el Congreso, este episodio no es más que el “enésimo choque de trenes” entre el Gobierno central y la Generalitat, por lo que les pidió a ambos “no pasar otra vez por esta pantalla” que, para él, se trata de una reedición de la consulta del 9-N y “desde entonces no se ha solucionado nada”. Por ello, pidió a ambas partes “capacidad de sentarse a negociar” para encontrar una solución.