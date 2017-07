CATALUÑA. LA EURODIPUTADA ROSA ESTARÀS (PP) DICE QUE EL REFERÉNDUM SECESIONISTA “NO TIENE NINGÚN SENTIDO EN EUROPA”

Etiquetas

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha señalado que el referéndum secesionista de Cataluña que la Generalitat quiere celebrar el próximo 1 de octubre "no tiene sentido" en Europa, porque "es un continente de valores y no hay valores sin ley” y “todo lo que sea saltarse la ley es saltarse la democracia y los valores y es un camino a ninguna parte”.Estaràs declaró a Servimedia que “es un sinsentido y un absurdo” el referéndum que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre.“Lo que nos asombra es cómo alguien que quiere dirigir un Gobierno puede dirigirlo contra la ley, contra la democracia y contra los valores”, insistió la eurodiputada española, que hizo hincapié en que “Europa es democracia, es paz, y la paz solo se garantiza con el cumplimiento de la ley”.Asimismo, calificó de “sorprendente” que “la gente que más sentido común tiene que tener es la que menos tiene”, ya que “la gente que tiene que ejecutar las leyes, porque el Ejecutivo autonómico tiene que ejecutar las leyes, se las carga”.La eurodiputada del PP remarcó que, a su juicio, la solución a este conflicto “no son estas propuestas saltando la ley de manera unilateral”. “Hoy te saltas esta ley... ¿y mañana cuál?”, señaló Estaràs, que se preguntó qué autoridad puede tener un Gobierno que no respeta las leyes para pedir a los ciudadanos que las cumplan. Por último, destacó que “el Gobierno de España ha ofrecido diálogo, ha ofrecido sentarse y ha ofrecido ver de qué manera se puede ayudar a cumplir sus objetivos, como hace con todas las comunidades autónomas”, porque la solución se encuentra “con esa intención de diálogo”.