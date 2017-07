CATALUÑA. EL PP GARANTIZA QUE NO CAERÁ EN “PROVOCACIONES” FRENTE AL REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, dijo este sábado que ni su partido ni el Gobierno caerán en las “provocaciones” del independentismo catalán y garantizó que se dará una “respuesta tranquila, racional y moderada”, pero con la “más absoluta de las firmezas” al referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre.Durante su intervención en la clausura del Comité de Gobiernos Locales del PP en Málaga, Maillo insistió en que el referéndum es “un desafío contra todos, contra el Estado de derecho, contra la democracia y contra la unidad nacional”.El dirigente popular sostuvo que el proceso independentista está en un punto “que no conduce a ninguna parte. Se lo han dicho desde todos los lugares y en todos los idiomas. Se lo han dicho en inglés, en alemán y se lo han dicho sus compañeros de partido en catalán". Maíllo añadió que este desafío “está condenado al fracaso”, pese a lo cual “no podemos caer en provocaciones. Este partido, este gobierno no va a caer en provocaciones que sólo son muestras de nerviosismo, porque saben que no va a ninguna parte, mejor dicho, va al fracaso”, sentenció el responsable popular. Frente a la estrategia del bloque independentista, apuntó que “la respuesta del Estado de derecho debe ser una respuesta tranquila, ponderada, legal, racional y firme”. En esta línea, hizo un llamamiento "a la tranquilidad y la confianza” en el Gobierno, puesto responderá al "desafío" del referéndum secesionista "desde la tranquilidad, la moderación y la más absoluta de las firmezas”.