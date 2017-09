CATALUÑA. EL GOBIERNO DICE QUE “NO IMPIDE” ACTOS DE CAMPAÑA PORQUE ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó este viernes que el Ejecutivo central no impidió anoche el acto de arranque de la campaña por el referéndum porque no es su cometido y “son las autoridades judiciales quienes lo hacen” si consideran que ha habido una ilegalidad.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo abundó en que “las consecuencias” de las ilegalidades “tienen procedimientos y formas”, porque “vivimos en un Estado de Derecho y hay que garantizar los derechos de todos”.Precisó que “el Gobierno no impide actos” porque “son las autoridades judiciales quienes lo hacen” cuando fue preguntado por el hecho de que se permitiera el acto de ayer en Tarragona y por cómo actuará frente al resto de eventos para promocionar el referéndum anunciado por los independentistas para el próximo 1 de octubre.“Iremos reaccionando según vayan ocurriendo los acontecimientos”, insistió, antes de recalcar que será “la fuerza de la democracia” la que va a impedir que el 1-O haya un referéndum de secesión en España. “Eso es lo que el Gobierno dice que va a suceder y lo que va a suceder. Más claro no puedo ser”, afirmó.Finalmente, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte lanzó un mensaje de “confianza y tranquilidad” al conjunto de la ciudadanía: “El Gobierno sabe lo que hace”, aseguró.