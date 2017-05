CATALUÑA. EL GOBIERNO EXIGE A LA GENERALITAT “NO DAR MÁS PASOS ADELANTE”, PORQUE “NO ES POSIBLE SALTARSE LA LEY”

Etiquetas

- Critica que los dirigentes de la Generalitat estén “en manos” de los “antisistema” de la CUP. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reclamó este viernes a la Generalitat de Cataluña “no dar más pasos adelante” en su pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación en septiembre. Nuevamente, hizo un llamamiento a la “cordura” y advirtió de que “no es posible saltarse la ley” en España.Méndez de Vigo hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, después de que el Departamento de Gobernación de la Generalitat se comprometiese a lanzar en breve una licitación para la adquisición de 8.000 urnas destinadas al referéndum soberanista. “Creo que las cosas están meridianamente claras”, sentenció el también ministro de Educación, que se valió del auto del Tribunal Constitucional para reiterar que “cualquier referéndum (de autodeterminación) es ilegal y esa ilegalidad vincula a los dirigentes políticos, a los funcionarios y a las empresas relacionadas”. “Más claro, el agua”, apostilló.Para Méndez de Vigo, se trata de “un anuncio de un anuncio” que el Ejecutivo catalán hable de dar ahora un primer paso para comprar las urnas para este fin. Si esto se tradujera en un hecho real, advirtió de que la Fiscalía intervendrá “sin duda alguna”.Dada esta situación, hizo un llamamiento a la “cordura” de los dirigentes catalanes, a quienes avisó de que de ninguna forma es posible saltarse la ley. “Si no, estaríamos en la jungla”, alertó, antes de constatar que quienes están “en esa deriva” es porque están “en manos de los radicales y antisistema de la CUP”.“Deben pensar muy seriamente en no dar más pasos adelante”, reclamó el portavoz del Gobierno, que confirmó que este tema no ha estado sobre la mesa de la reunión del Consejo de Ministros que presidió este viernes el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy.