CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO DICE QUE EL GOBIERNO HARÁ “PEDAGOGÍA” PARA EXPLICAR QUE EL REFERÉNDUM “NO LLEVA A NINGÚN LADO”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó este martes que “hacer una consulta ilegal” en Cataluña “no resuelve nada” y es “crear un problema a la gente”. Por ello, subrayó que el Gabinete de Mariano Rajoy hará una labor “importante” de “pedagogía” para explicar a los ciudadanos catalanes que el referéndum “no lleva a ningún lado”. Así lo expresó en un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press, donde remarcó que la consulta del 9 de noviembre de 2014 no tuvo “ninguna” consecuencia. “Por tanto, yo hago un llamamiento a la tranquilidad, a ver las cosas como son, a preocuparse de los problemas de la gente y a no crear problemas”, indicó.“Los políticos lo que tenemos es que resolver y buscar soluciones a los problemas de la gente, no crearlos”, sentenció, antes de señalar que “instar una consulta ilegal ahora es crear un problema a la gente y, además, no resuelve nada”.Aseguró que el Gobierno seguirá manteniendo unas “líneas y posiciones firmes” a este respecto y agregó que espera que la investigación sobre las declaraciones del exsenador de ERC Santiago Vidal clarifique la situación para saber “si lo que ha dicho” sobre la supuesta posesión de los datos fiscales de los catalanes por parte de la Generalitat “es cierto”.DENUNCIA DE HOMS A RAJOYPor su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, consideró que el portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, intenta “desviar la atención” al denunciar a Mariano Rajoy ante la Fiscalía por desobediencia y prevaricación. “Quien ha hecho una deslealtad institucional manifiesta en estos últimos años ha sido el Gobierno de la Generalitat y lo que ha recibido por parte del Gobierno de España es absoluta cooperación”, sentenció.Así las cosas, recomendó a los dirigentes de la Generalitat que no sigan avanzando en lo que no va “hacia ninguna parte”, porque, según dijo, “todos los pasos que ha dado el Gobierno independentista se han topado con el muro de la realidad”. “Que dejen de perder el tiempo”, exigió Levy.