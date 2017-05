CATALUÑA. EL GOBIERNO RECLAMA A PUIGDEMONT “CALMA” Y SE OFRECE A DIALOGAR MÁS ALLÁ DEL “MONOTEMA” DEL REFERÉNDUM

Etiquetas

- Pide no plantear el diálogo “en los términos” que reclama la Generalitat. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reclamó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que mantenga “la calma y la tranquilidad” porque el Ejecutivo central está dispuesto a seguir dialogando y a “escuchar” propuestas más allá del “monotema” de un referéndum de autodeterminación que no se va a celebrar porque es “ilegal”.Así lo expuso el también ministro de Educación, Cultura y Deporte en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa con posterioridad a la reunión del Consejo de Ministros que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante la nueva oferta de la Generalitat para negociar los detalles del referéndum en las próximas semanas. “Calma y tranquilidad. Hablemos, pero no planteemos esto en esos términos”, sentenció Méndez de Vigo, al tiempo que defendió el carácter “dialogante” del Gabinete de Rajoy, que quiere “escuchar” las necesidades y los verdaderos problemas de los catalanes. “Pero claro, si todo es el monotema de que se tiene que celebrar sí o sí (un referéndum)…”, reflexionó.El Gobierno, prosiguió, respeta el Estado de Derecho y ha explicado “por activa y por pasiva, pública y privadamente, que no va a autorizar un referéndum que es ilegal”. “Nosotros seguimos con ese diálogo, mano abierta sin fecha de caducidad”, remarcó, aunque no precisó si Rajoy cree útil verse cara a cara con Puigdemont en estos momentos.