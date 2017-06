CATALUÑA. EL GOBIERNO, A PUIGDEMONT: “¡LAS COSAS NO SE PUEDEN HACER A LAS BRAVAS!”

Etiquetas

- Reclama que no se hagan “más anuncios que lo hagan más difícil y que no nos ayuden a salir de la situación”. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reafirmó este jueves que la pretensión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre es simplemente “otro anuncio” y le advirtió de que “las cosas no se pueden hacer a las bravas”, en base a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional.Méndez de Vigo se pronunció en estos términos en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, después de que Puigdemont comunicase sus intenciones de enviar una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para pedirle que le explique con qué mecanismos puede acudir a la Cámara para exponer su propuesta sin que implique una votación.Aseguró que la Fiscalía sigue “trabajando” para ver “si estos actos son ilegales o no” y trajo a colación la sentencia de febrero de este año del Constitucional con respecto a las consecuencias de cualquier “acto preparatorio”. No obstante, dijo que de momento “no hay más que anuncios”.“¿En el 9-N qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cambio político en Cataluña por el 9-N no se ha producido ninguno”, reflexionó el también ministro de Educación, Cultura y Deporte, para a continuación avisar a Puigdemont de que “las cosas no se pueden hacer por las bravas”, más aún cuando “no tiene ni un solo apoyo en ninguna parte del mundo”.Reiteró que el referéndum que pretende el mandatario catalán es “imposible”, ya que “nadie puede saltarse el marco legal”. “Lo normal, lo lógico y lo que tiene sentido es aceptar la invitación (para acudir al Congreso) y debatir ahí”, sentenció, al tiempo que prometió que el Gobierno dialogará “sin fecha de caducidad”.“La mano sigue tendida”, aseguró el portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, para a renglón seguido pedir “cautela” y que “no se hicieran más anuncios que lo hagan más difícil y que no nos ayudan a salir de la situación” en la que estamos inmersos.