CATALUÑA. IGLESIAS DEFIENDE QUE COLAU FACILITE EL 1-O AUNQUE CREE QUE “NO REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN REFERÉNDUM”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reiteró este martes que es “excelente” que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, facilite el referéndum del 1 de octubre, argumento que, dijo, no se contradice con opinar que la consulta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “no reúne las características de un referéndum”.Iglesias dijo en el Congreso de los Diputados que estaría “encantado” de poder hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre este asunto, aunque no sabe “si tiene interés en dialogar conmigo”. “Que yo no quiera participar en una manifestación en la que usted quiere participar no quiere decir que yo no defienda como demócrata que a usted se le faciliten todos los elementos para que se pueda manifestar”, afirmó.