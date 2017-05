CATALUÑA. MERITXELL BORRÀS CALIFICA DE "SURREALISTA" LA QUERELLA DE LA FISCALÍA POR LA COMPRA DE URNAS

Etiquetas

La consejera de Vivienda y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, calificó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ de "surrealista" la querella que presentó contra ella y el secretario general de su departamento, Francesc Esteve, la Fiscalía General del Estado esta semana. “Es surrealista que el Gobierno de la Generalitat no pueda comprar urnas”, dijo.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Borràs confirmó que aún no ha recibido la notificación de la Fiscalía y agradeció irónicamente a los medios de comunicación que le informaran sobre las acusaciones. “Yo no soy jurista, sí que lo es el secretario general, y la gente con la que he hablado me comentan que es del género del absurdo que se presente una querella por malversación de fondos públicos cuando no hay el compromiso ni de un euro público”, se defendió. La consejera de Administraciones Públicas fue arropada hoy por una amplia representación del gobierno catalán. Entre otros, estaban presesntes la portavoz Neus Munté; los consejeros de Territorio Josep Rull, y la de Educación Meritxell Serret; así la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.A finales de la semana que viene acaba el plazo para que las empresas interesadas en proporcionar urnas a la Generalitat se puedan presentar al concurso. Después la Generalitat tendrá 15 días más para tomar una decisión, según confirmó Borrás.Borrás acusó también al Gobierno de aplicar el "estado de excepción" en Cataluña, y admite que sería impensable que finalmente el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución pero añade que "todo es posible con este Estado, que aplica medidas propias de un Estado colonial". En este sentido, y reivindicando su condición de farmacéutica le recomendó al gobierno "que se tome una tila", y considera que lo mejor que podría hacer es hablar con el farmacéutico antes de medicarse. A pocos días para que se celebre en Madrid el lunes una conferencia del presidente catalán Carles Puigdemont en la que se volverá a reclamar al gobierno central que se siente a dialogar para pactar la convocatoria de un referéndum, Borrás insistió en que la intención del Ejecutivo catalán sigue siendo la de dialogar. Sobre la fecha del 1 de octubre que se publicó esta semana como la más probable para la convocatoria de un referéndum, Borràs opinó que “es una buena fecha, ¿por qué no?”.