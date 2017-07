CATALUÑA. MONTORO AFIRMA QUE EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE “NO VA A ACAECER”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, señaló hoy que el pretendido referéndum de independencia que quiere impulsar la Generalitat de Catalunya en octubre “no va a acaecer”, para agregar que no tendrá “ningún tipo de efectos ni prácticos ni reales”. Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate del acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene.Montoro se refería así en su réplica a la diputada de ERC Ester Capella, a quién le dijo quiso dejar claro unos datos que podría no haber entendido por estar “subida en el 1 de octubre”.“Bájese”, le recomendó el ministro a Capella, ya que el 1 de octubre “no va a tener ningún tipo de efectos ni prácticos ni reales, es un hecho que no va a acaecer”.