CATALUÑA. EL PORTAVOZ DEL PSOE NO PARTICIPARÍA EN EL REFERÉNDUM PORQUE “NUNCA” LO HARÍA EN UNA INICIATIVA ILEGAL

Etiquetas

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, aseguró este viernes que él no participaría en la consulta anunciada para el 1 de octubre por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, porque “nunca” lo haría en una iniciativa ilegal.Puente dijo, en declaraciones en laSexta recogidas por Servimedia, que las leyes están para cumplirlas, aunque algunas gusten más y otras menos, y este referéndum no tiene cobertura legal. En este sentido, recordó que el PSOE está detrás del Gobierno y “de acuerdo” con él en el “cumplimiento con la legalidad”, pero al tiempo insistió en que el Ejecutivo tiene que actuar porque durante estos años no ha demostrado una “manera decidida ni activa” de querer resolver este conflicto.Puente explicó que el PSOE no tiene una relación de “sumisión” con el PP, por lo que es “lógico” que haya advertido al Gobierno de que si él no toma la iniciativa, los socialistas van a “buscar una salida”. Sin embargo, no confirmó si Sánchez trasladó o no ese mensaje a Rajoy en la reunión que mantuvieron este jueves los dos líderes, porque no cree que sea “necesario decir algo que es tan obvio”.