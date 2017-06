CATALUÑA. IGLESIAS: “LO QUE QUIERE HACER PUIGDEMONT PUEDE SER ACEPTABLE COMO MANIFESTACIÓN POLÍTICA, PERO NO ES UN REFERÉNDUM”

Etiquetas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este martes que lo que quiere hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “puede ser aceptable como manifestación política, pero no es un referéndum”, porque consideró que debería ser “pactado”, “viable” y “verificable”. “Puede ser una manifestación política interesante y servir de expresión de movilización, que a nuestro juicio no se puede criminalizar en ningún caso, pero eso no es un referéndum”, manifestó de manera contundente Iglesias en declaraciones en RNE, recogidas por Servimedia.Entendió que la consulta que quiere impulsar Puigdemont es “legítima” porque manifiesta el “deseo” de una propuesta política y vio “una barbaridad” que el Gobierno de Mariano Rajoy quiera “impedir” el hecho de que una parte de los catalanes quieran poner urnas en la calle.Ahora bien, matizó que “un referéndum legal sería otra cosa”, pero insistió que “en democracia las manifestaciones políticas son siempre legítimas”.