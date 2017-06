CATALUÑA. EL PP PIDE A PUIGDEMONT QUE DEBATA EN EL CONGRESO “SIN CONDICIONES” Y QUE PLANTEE “POR ESCRITO” SUS PROPUESTAS

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reiteró este lunes la oferta del Gobierno al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de acudir al Congreso a defender su pretendido referéndum y le pidió que haga llegar “por escrito” lo que dice en voz alta y se abra a debatir “sin condiciones”.Maíllo aprovechó la rueda posterior al Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para reclamar al dirigente catalán que sea “valiente” y entienda “que no pasa nada por venir al Congreso a exponer sus planteamientos y que no ponga condiciones tampoco” para “debatir”. “Creo que cuando uno viene al Parlamento es importante no establecer condiciones y, en cualquier caso, nos gustaría que esa propuesta que hace en voz alta la haga llega por escrito para poder definirse”, manifestó Maíllo, antes de decir que aún no se ha llegado “a profundizar” en el formato que tendría esta visita a la Cámara Baja. No obstante, se mostró seguro de que se encontraría “un formato aceptado” para tal fin en el momento en el que Puigdemont aceptase. Dicho esto, dijo a Puigdemont que no tenga “miedo” a una votación en el Congreso, lugar en el que reside la soberanía popular a través de los dirigentes elegidos democráticamente.Sobre la posibilidad de que esta semana se formule la pregunta o incluso la fecha del referéndum, comentó que “no sabemos cuál va a ser la pregunta, pero sí la respuesta”. Esto es, que “no cabe referéndum para romper la soberanía” y que “el Estado tiene mecanismos suficientes para garantizar que en Cataluña no va a haber un referéndum ilegal”.Se quejó de que “algunos”, refiriéndose a los líderes independentistas, lleven “mucho tiempo engañando” a la ciudadanía, mientras el PP “nunca” lo ha hecho. “No va a haber discusión sobre legalidades”, advirtió Maíllo, basándose en que “sólo hay una legalidad” y es la que emana de nuestra Constitución.