CATALUÑA. PUIGDEMONT: “NO SUBESTIMEN LA FUERZA DEL PUEBLO DE CATALUÑA”

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, advirtió este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que no debe "subestimar la fuerza del pueblo de Cataluña”, porque los ciudadanos catalanes votarán el próximo 1 de octubre.Puigdemont se pronunció en estos términos en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat de apoyo a los más de 700 alcaldes favorables al referéndum de autodeterminación y que han sido citados por la Fiscalía. “No subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña, de un pueblo que ha decidido plantarse ante un comportamiento antidemocrático”, avisó al Gobierno central, al tiempo que agradeció a los alcaldes a favor del referéndum que no les hayan “temblado las piernas” pese a las “amenazas” y citaciones de la Fiscalía. El 1 de octubre, prosiguió Puigdemont, “votaremos porque el pueblo quiere votar”. “Llegamos como lo que queremos ser, un país libre donde la gente no tenga que tener miedo”, defendió, al tiempo que avanzó que cualquier nuevo paso del Gobierno de Rajoy recibirá “la contestación de más democracia y paz”.Así respondió Puigdemont a la advertencia que lanzó ayer en Barcelona Rajoy. “Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes y de los españoles”, aseveró el presidente, que también recomendó a Puigdemont no subestimar “la fuerza” de la democracia española. “La ley no se puede liquidar así como así”, indicó. El presidente del Gobierno aseguró ayer que el Estado “va a seguir actuando” como es su “obligación” y avisó a los promotores del referéndum de autodeterminación de que están cometiendo “un error” que acarreará consecuencias. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, afirmó.