CATALUÑA. FORN RECLAMA A COLAU "QUE SE MOJE Y DIGA LAS COSAS CLARAS" ANTE EL REFERÉNDUM

Etiquetas

El portavoz del Grupo Municipal Demócrata en el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, reclamó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ a la alcaldesa, Ada Colau, "que se moje y diga las cosas claras" frente al referéndum de independencia.En el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Forn, que fue presentado por el exalcalde Xavier Trias, criticó la “ambigüedad absoluta” del partido de Colau cuando pide garantías “en abstracto y sin concretar” a la hora de realizar el referéndum.Por ello, el líder del PDCat en el consistorio barcelonés exigió que “un gobierno que se ha llenado la boca con el tema de la participación y de la democracia, cuando hay una ocasión para demostrarlo, se moje y diga las cosas claras”. “Es un tema de democracia, no es un tema de independencia, apuntilló.“Que no sea una excusa para no acabar decidiendo nada. Quieren garantías; que nos digan qué garantías quieren y después miren si el otro interlocutor, que en este caso es el Estado Español, nos permite ejercer el referéndum con estas garantías. Y si no, ¿usted al lado de quién se pondrá? ¿Al lado del Parlament de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat, o al lado de los que no dejan votar?”, cuestionó Forn.También ironizó con que la posición de Colau “no es la opinión de una antisistema”. Forn aludió así a las palabras del pasado viernes de la alcaldesa de Barcelona que, junto a la de Madrid, Manuela Carmena, se definían como “antisistema y revolucionarias”.Forn se sorprendió que “en un momento tan importante para nuestro país, la capital del país no juegue el rol que le correspondería” y pidió que “los barceloneses puedan votar en libertad el próximo 1 de octubre”. “Hay una pregunta clara, un compromiso por parte del Gobierno (catalán) y solo pedimos que la señora Colau permita la votación. Que se ponga al lado del Gobierno y que facilite que la votación se pueda hacer. En estos momentos no lo garantiza”, sentenció.