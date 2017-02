CATALUÑA. MILLO RECUERDA QUE EL GOBIERNO TIENE MANERAS DE DEFENDERSE FRENTE A ILEGALIDADES

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el Ejecutivo central “actuará con firmeza y proporcionalidad si una parte del Estado decide actuar contra el propio Estado”, y recordó que en este caso “el Gobierno tiene maneras de defenderse”.Sobre la posibilidad de que el Gobierno acuda a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso que la Generalitat celebre el referéndum, Millo dijo que “éste instrumento hace falta dejarlo únicamente y exclusivamente para aquellas situaciones en que no se sea capaz de llegar a una alternativa”. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el delegado del Gobierno en Cataluña explicó que “la mejor manera de no tener que acudir al 155, que es lo deseable, es que todo el mundo cumpla con sus obligaciones y ejerza sus competencias de acuerdo con la actualidad democrática vigente”. “Si todo el mundo cumple, esta situación de uso del artículo 155 no se producirá nunca”, añadió. Millo insistió que aplicar el articulo 155 de la Constitución “sería una situación traumática que nadie desea, ni mucho menos el gobierno de España”.El delegado del Gobierno quiso dejar claro que el Ejecutivo está preparado para reaccionar “a tiempo” y “con firmeza y proporcionalidad” si alguien incumple la ley. En este sentido aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue “muy de cerca las actuaciones de aquellos que pretenden incumplir la ley” y dijo que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque “no permitiremos ilegalidades, ni listas negras ni coacciones a nadie”. Millo situó entre las medidas que se podrían tomar en el caso de convocatoria de referéndum la orden de precintar los colegios electorales, aunque recordó que “ningún responsable del Gobierno ha hablado de ello oficialmente” y “en todo caso sería una medida más”.