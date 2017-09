CATALUÑA. RAJOY: “EL REFERÉNDUM NO SE VA A CELEBRAR PORQUE ES LA LIQUIDACIÓN DE LA VOLUNTAD MAYORITARIA”

Etiquetas

- “Tengan la total y absoluta certeza de que las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió este sábado al de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre “no se va a celebrar” porque “es la liquidación de la voluntad mayoritaria de la mayoría de españoles”.El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos antes de entregar la Medalla del Mérito al Trabajo a Gerardo Fernández Albor en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, dentro del simposio internacional dedicado al expresidente gallego.Rajoy contestó a Puigdemont, que hoy le advirtió de que no debe “subestimar la fuerza del pueblo de Cataluña”, que “el referéndum no se va a celebrar” porque “es la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles y de los derechos de la inmensa mayoría”.“Realmente, como se están planteando las cosas, están lesionando los derechos de la gente y lo que vimos en el Parlament ojalá no se vuelva a repetir en España ni en ningún Parlamento nunca”, declaró, para a renglón seguido abundar en que ni el actual Gobierno “ni nadie” puede aceptar lo que está ocurriendo en Cataluña. Además, pidió a los alcaldes catalanes que “cumplan la ley y no colaboren en un referéndum ilegal”.Rajoy remarcó que el Estado “está para garantizar” los derechos de los alcaldes, funcionarios y ciudadanos catalanes que rechazan la consulta soberanista del 1-O: “Pueden estar tranquilos”. “Tengan la total y absoluta certeza de que las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario”, remachó.