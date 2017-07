CATALUÑA. RIVERA PIDE A PODEMOS Y AL GOBIERNO QUE NO SEAN "SOCIOS POR ACTIVA O POR PASIVA" DE PUIGDEMONT

Etiquetas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles a Podemos y al Gobierno que no sean "socios, por activa o por pasiva", del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su intención de celebrar la consulta separatista el 1 de octubre.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rivera denunció que en la anterior consulta el Gobierno presidido por Mariano Rajoy "no hizo absolutamente nada" y permitió que "se fingiera" un recuento, que se destinaran recursos públicos y que se "empujara" a muchos funcionarios a cometer una ilegalidad. Expresó por ello su confianza en que ahora "rectifique" y adopte todas las medidas a su alcance, incluso las "cautelares", para impedir que los ayuntamientos abran espacios públicos. Aunque el Gobierno insiste en enviar un mensaje de calma, Rivera aseguró que él se quedará tranquilo si Rajoy "promete hacer lo contrario de lo que hizo el 9-N". "Espero que el esperpento no vuelva a suceder", dijo, que ni Podemos ni el Gobierno sean "socios por activa o por pasiva del señor Puigdemont" y que a partir del 2 de octubre haya un proceso electoral en el que los constitucionalistas puedan sumar fuerzas para elegir un interlocutor "válido" al frente de la Generalitat. Rivera pidió distinguir el debate sobre Cataluña de la reforma de la Constitución que Ciudadanos quiere impulsar y de la que está hablando con el PSOE, cuyo objetivo es "mejorar" la norma fundamental y no "contentar" a los independentistas. En su opinión, el mayor "síntoma de fracaso" del plan independentista es que el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, "no se atreve" a firmar un documento como coordinador del referéndum, "porque sabe que está haciendo algo ilegal".