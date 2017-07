CATALUÑA. SANTAMARÍA VATICINA QUE “ESE REFERÉNDUM ILEGAL Y DIVISIVO VA A ACABAR CON EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT”

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, vaticinó este miércoles que el “referéndum ilegal y divisivo va a acabar con el Gobierno de la Generalitat” de Cataluña y, por ello, valoró que el desafío independentista “no da más de sí”.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría valoró así la información de ‘El País’ según la cual el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, habría rechazado la oferta de Puigdemont de coordinar las tareas para impulsar el referéndum de autodeterminación.“Yo creo que cuando uno se embarca en una iniciativa que es absolutamente ilegal y, además, divisiva, acaba dividiéndose uno mismo y creo que la situación de la Generalitat es el síntoma de un conjunto de personas que han decidido despeñarse y que quieren arrastrar al resto”, aseveró.Consideró que “lo mejor que podrían hacer es reflexionar” si es que “ellos mismos empiezan a no estar convencidos de ese referéndum”, ya que así “darían mucha tranquilidad a la sociedad y nos permitirían trabajar en otros ámbitos”. “Hay mucho que construir en España”, destacó.Así las cosas, la ministra para las Administraciones Territoriales se apresuró a decir que “ese referéndum ilegal y divisivo con lo primero que va a acabar es con el Gobierno de la Generalitat”, que “va a la búsqueda de valientes para no asumir su propia responsabilidad”. “Esto no da más de sí”, reseñó, al tiempo que advirtió de que el “empecinamiento” de los independentistas en mantener esta situación “va a hacer mucho daño” al propio Gobierno catalán y a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, que “merecen tranquilidad”.