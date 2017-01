CATALUÑA. DOMÈNECH PIDE TRABAJAR POR UN REFERÉNDUM PENSANDO EN LOS CIUDADANOS

Etiquetas

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, pidió este martes trabajar por un referéndum “que no sirva para justificar hojas de ruta”, sino para la ciudadanía de Cataluña.El parlamentario de Unidos Podemos se expresó de esta manera minutos antes de entrar en la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, donde fue preguntado acerca de la posibilidad de que pueda celebrarse antes del verano una consulta en Cataluña. “Estamos en una competición de a ver cuándo va a ser el referéndum. Tenemos que trabajar para que haya un referéndum que sea efectivo y con reconocimiento internacional, que sirva no para justificar hojas de ruta, sino para la ciudadanía de Cataluña”, manifestó.Insistió en que esto implica “no entrar en competiciones de a ver quién pone fechas más cercanas para realizar un referéndum”. EL PSOE EJERCE DE “COMPARSA”Por otro lado, Domènech se refirió a la convalidación de tres reales decretos que se debatirán en el Pleno de esta tarde. En concreto, opinó acerca del relativo a la pobreza energética y el de las cláusulas suelo. “Son la demostración más palmaria de que el PSOE no ha venido aquí a ejercer la oposición al PP, sino a ejercer de comparsa”, dijo Domènech.Sobre el relacionado con la pobreza energética, aseguró “que no hubiera permitido que Rosa viviera”, en referencia la anciana de Reus (Tarragona) que murió como consecuencia del incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su domicilio desde que le fue cortado el suministro eléctrico.Afirmó que “deja fuera a millones de personas en situación de pobreza energética” y “sirve para generar titulares”, mientras “vemos las tarifas eléctricas más altas de los últimos años”.Sobre el de las cláusulas suelo, explicó que lo que se plantea “es que las sentencias se tienen que negociar y no ejecutar, lo cual es gravísimo”. “Está hecho a medida de los intereses de la banca. Si la banca lo que tiene que hacer es ejecutar la sentencia y pagar aquello que es debido, este decreto trata de que la banca pueda tratar caso a caso cada uno de los pagos, una situación que le favorece”, dijo.