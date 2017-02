CATALUÑA. ZOIDO: “NO HAY NADA NI NADIE QUE PUEDA ESTAR FUERA DE LA LEY”

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que “no hay nada ni nade que pueda estar fuera de la ley”, en referencia al juicio iniciado este lunes contra Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por convocar la consulta del 9-N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.En declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, Zoido defendió que “el Estado de derecho es el que tiene que imponerse” en Cataluña, tanto en lo referido a la consulta del 9-N como respecto al nuevo referéndum que quieren hacer los independentistas.El ministro dijo que este referéndum no se puede hacer, porque “lo tendría que autorizar antes todo el pueblo español”. Por este motivo, sostuvo que el Gobierno central va a actuar frente al reto secesionista primero dialogando, con la pretensión de “hacer entrar en razón a quien quiere abandonar la ley”.Si a pesar de ello la Generalitat insiste en convocar una consulta ilegal, el titular de Interior señaló que el Ejecutivo actuará “con firmeza” ante el supuesto de que “no recapaciten” quienes pretenden llevar a la práctica iniciativas “claramente ilegales”.Reiteró que el Gabinete de Mariano Rajoy quiere “seguir hablando” con el Ejecutivo catalán, pero que se aplicará la ley “en el supuesto de que el diálogo no cause el efecto que nosotros queremos: es lo único que se puede hacer”.“Nadie está por encima de la ley”, remarcó Zoido, quien dijo que “el Estado de derecho es el que tiene que imponerse”, en referencia a la posibilidad de que la Generalitat intente convocar el referéndum secesionista pese a ser ilegal.