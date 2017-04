ERC CONDICIONA EL APOYO A LA MOCIÓN DE CENSURA A LA AUTORIZACIÓN DEL REFERÉNDUM EN CATALUÑA

Etiquetas

ERC condiciona su apoyo a la moción de censura anunciada este jueves por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al compromiso por parte de sus impulsores de que no habrá obstáculos para celebrar el referéndum en Cataluña en la primera quincena de septiembre. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, expresó en los pasillos de la Cámara una posición "muy clara" respecto a esa moción de censura: "Siempre apoyaremos a una formación política que se comprometa a no poner impedimentos a la celebración del referéndum en la segunda quincena del mes de septiembre". Su posición es "diáfana", subrayó, y "no permite ningún tipo de interpretación distinta a mis palabras", ya que ERC se guía por el mandato democrático que su formación tiene de las urnas para convocar esa consulta. Sin embargo, no dejó claro si en caso de no comprometer esa consulta el voto de ERC sería en contra o abstención. Si aceptan el referéndum, dijo, "votamos a favor", y si no "con su pan se lo coman".