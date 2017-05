Causapié plantea a Carmena que la conferencia de Puigdemont se realice "en otro lugar que no sea Cibeles"

Etiquetas

Teme que el alquiler de la sala de CentroCentro para la conferencia a Puigdemont se vea como "apoyo" al referéndum por parte del Ayuntamiento

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha indicado este viernes que ha trasladado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su "temor" a que el alquiler de una sala para la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se vea como un "apoyo" al referéndum en Cataluña y le ha planteado que este acto se realice "en otro lugar que no sea Cibeles".

Así lo ha ha manifestado a los medios de comunicación tras conocer que el Ayuntamiento de Madrid va a alquilar a la Fundación Blanquerna por la tarifa estándar una sala de CentroCentro el próximo 22 de mayo.

"He hablado esta tarde con la alcaldesa con respecto a la información que se ha dado esta tarde del alquiler de una sala para un acto del Gobierno de la Generalitat y le he trasladado, básicamente, mi preocupación y temor por el hecho de que esto se traslade a la sociedad como un apoyo a un referéndum que nosotros entendemos y que según toda la información que tenemos no se ajusta exactamente a la legalidad", ha explicado la portavoz del PSOE en el Consistorio.

Por otro otro lado, Causapié también ha trasladado a Carmena que entiende que el Gobierno de la Generalitat "tiene derecho a explicar sus propuestas en Madrid y, por lo tanto, le ha sugerido "la posibilidad de que ese acto se realice en otro lugar que no sea Cibeles".

"Siempre pensamos que las cuestiones de dimensión tan importante como el planteamiento de un referéndum en Cataluña es mejor que se debata en el espacio donde se debe debatir en Cataluña, en el Parlamento nacional; porque es algo que afecta al Estado", ha añadido.

Asimismo, Causapié ha aclarado que ha quedado con la alcaldesa en "reflexionar sobre este tema", porque, a su parecer, se está "viviendo la amenaza de un choque de trenes entre el Gobierno de la Generalitat y Gobierno del Partido Popular".

"Ojalá que ambos facilitaran espacios de debate y de acuerdo, y a mi me preocuparía que Cibeles estuviera en ese choque, espero que no y que el Ayuntamiento de Madrid; en todo caso, siempre sirva para el debate y para el diálogo", ha indicado la portavoz socialista.

Por último, ha lamentado que, en este momento, el Gobierno de la Generalitat lo que esté planteando "no sea debate, sino un reto al Estado", algo que su partido entiende como "grave".