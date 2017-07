Colau, Domènech y Nuet (CatComú) muestran "predisposición" a votar el 1-O

Etiquetas

Los líderes de CatComú, Xavier Domènech y Ada Colau, y el secretario de la Ejecutiva del partido, Joan Josep Nuet (EUiA), han mostrado "predisposición" a votar en el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1-O.

Así lo han manifestado este lunes, tras la decisión del sábado de la Coordinadora Nacional de los 'comuns' de apoyar el referéndum entendiéndolo como una movilización, pero sin llamar por ahora a la participación; una decisión que tomarán en septiembre cuando el Govern resuelva "las dudas" en torno al 1-O.

La alcaldesa de Barcelona ha contestado a los periodistas que le han preguntado sobre si votará en el referéndum: "Mi predisposición a participar en movilizaciones por el derecho a decidir es de sobras conocida".

"¿Quién puede dudar que Barcelona está comprometida con el derecho a decidir? Se pondrán todas las facilidades para participar, sea lo que sea", ha subrayado Colau preguntada por los medios, aunque ha rechazado avanzar si votaría por el 'sí' o por el 'no'.

Colau ha optado por la "prudencia" antes de fijar el sentido de su voto en el 1-O que el Govern ha anunciado pero que no ha convocado, para el que el Ejecutivo todavía no tiene urnas, y sobre el que la alcaldesa considera que todavía no ofrece las garantías que todo referéndum requiere.

El coordinador nacional de los 'comuns', Xavier Domènech, también ha mostrado su predisposición al voto en el 1-O, aunque considera que será algo más similar al proceso participativo del 9N que a un referéndum vinculante.

"Me muero de ganas por votar en un referéndum", ha dicho Domènech este lunes en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha destacado que el 1-O es parte una hoja de ruta que no es suya, sino del Govern.

Domènech también considera que el 1-O carece de las garantías que la ciudadanía requiere para ejercer el derecho al voto: "La ley del referéndum se ha hecho rápidamente y tiene un prólogo y una explicación como mínimo dudosos jurídicamente y que plantea cosas que deberían ser motivo de debate, como el hecho de declarar la independencia con un referéndum sin un mínimo de participación".

La portavoz de CatComú, Elisenda Alamany, ha asegurado su eventual voto en el 1-O si se celebra, aunque ha considerado que "no será la solución definitiva, y al día siguiente habrá que seguir trabajando".

"El 9N fui a votar y mi predisposición para ir a votar el 1-O es plena. Si llamaremos o no a la participación es un debate que tendremos más adelante cuando el Govern defina cómo se vincula o se articula el 1-O", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

También ha apuntado que el referéndum "tendría más fuerza si lo planteara un Govern que hubiera hecho políticas para la gran mayoría de la gente".

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, que es responable de la estrategia internacional y portavoz de CatComú, ha asegurado este jueves que, como ciudadano, participaría en el 1-O "más como un acto de protesta contra el PP" que por entusiasmo por cómo se están haciendo las cosas.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, rechazó el jueves avanzar si los colegios electorales abrirán en la ciudad, porque saberlo implicaría "dar por hecho que se hará algo para lo que no hay ni marco legal para que se haga", aunque ha garantizado que le encantaría que hubiese urnas, pero no lo ve fácil.

EUiA

Nuet, ha anunciado en una entrevista de la Cadena Ser recogida por Europa Press, que acudirá a votar el 1 de octubre aunque su partido considera que "no es un referéndum".

Ha insistido que su partido entiende esta votación como una movilización y no como un referéndum, pero esto no significa que no vote: "Nosotros no vamos a observar esto desde el sofá".

Ha explicado que es partidario de que los catalanes puedan ir a votar el 1 de octubre aunque el Tribunal Constitucional (TC) dictamine eventualmente que el referéndum que la Generalitat prevé convocar es ilegal.

"Muchas cosas de la política tal vez no están en la Constitución, y la historia y las leyes se cambian desde la movilización", ha argumentado Nuet, que se enfrenta a un proceso judicial como secretario tercero de la Mesa del Parlament por haber avalado el debate de varias iniciativas soberanistas en la Cámara.