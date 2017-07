Colau alerta de que el 1-O puede ser unilateral "respecto a la mitad del pueblo"

Etiquetas

Ve absurdo que se le pida cómo actuará el Ayuntamiento "cuando quien convoca no ha concretado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alertado este lunes de que el referéndum que se prevé celebrar el 1 de octubre en Cataluña sin el aval del Gobierno central puede ser "unilateral respecto a la mitad del pueblo que tiene derecho a decidir".

Lo ha advertido en una publicación en su perfil de Facebook recogida por Europa Press en la que ha dicho no importarle la unilateralidad respecto al Estado pero ha expresado su preocupación por que el referéndum del 1 de octubre "tiene toda la pinta de ser una consulta hecha con prisas".

"Yo no comparto el 'ahora o nunca'. No comparto el 'voto de tu vida' año tras año. Y no lo comparto porque creo que es engañar a la gente" presentar como algo fácil algo que ella considera complejo y difícil de conseguir, ha escrito, y ha defendido que, con la información que ha dado el Govern sobre la votación, no parece que se vaya a tratar de un referéndum efectivo y con garantías.

Colau ha asegurado que los 'comuns' han expresado dudas sobre el 1-O como han hecho también otros espacios políticos y ha criticado que se coloque a CatComú "en el bando de los traidores" por no dar la respuesta esperada.

Sobre el papel que adoptará como alcaldesa de la ciudad ante la consulta, ha explicado que el apoyo a la votación se detallará cuando el Govern concrete la convocatoria i qué pide a los ayuntamientos: "Es absurdo que se nos pida concreción a los ayuntamientos cuando quien convoca y organiza no ha concretado".

La líder de CatComú ha aseverado que su partido apoyará el 1-O "aunque finalmente sea una movilización", y que lo entenderán como una acción contra el Gobierno del PP por su inmovilismo ante el proceso soberanista catalán.