Colau garantiza todas las facilidades para el 1-O "sea lo que sea" y su predisposición a participar

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha garantizado este lunes que en Barcelona habrá todas las facilidades para que los ciudadanos puedan participar en el referéndum que el Gobierno catalán prevé convocar para el 1 de octubre, "sea lo que sea, una movilización o un referéndum efectivo".

Preguntada por si votará en el 1-O, ha dicho que todavía no se ha producido la convocatoria y no se puede garantizar que haya urnas, pero ha añadido: "Mi predisposición a participar en movilizaciones por el derecho a decidir es de sobras conocida", tras lo que ha recordado que votó en la consulta del 9 de noviembre y ha rechazado avanzar si votaría por el 'sí' o por el 'no'.

Ha reiterado las dudas que ha expresado CatComú sobre que la votación que prevé convocar el Gobierno catalán sea un referéndum efectivo, y ha pedido ser "al máximo respetuosos" hacia la postura de CatComú y el resto de partidos, porque el 2 de octubre todos los soberanistas deberán trabajar para lograr este referéndum efectivo, ha augurado.