Colau exige una "operación de diálogo real" y avisa de que judicializar bloquea la situación

Reclama respuestas políticas y "no represivas" y expresa su apoyo a los defensores del referéndum

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este lunes "operaciones de diálogo reales, no sólo formales", y ha advertido de que judicializar el proceso independentista no sólo no soluciona la situación, sino que la complica y la bloquea más.

"Es lamentable que nos volvamos a encontrar en un episodio más de judicalización y de demostración de la mala calidad democrática del Estado", ha aseverado Colau preguntada en rueda de prensa por el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras del Govern Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N.

Junto a la concejal Laura Pérez, Colau ha defendido que se debe abordar con propuestas políticas y democráticas, y no con "respuestas represivas" como ve en este juicio, que sostiene que es un ejemplo más de la deriva autoritaria que está teniendo el Gobierno central hacia Cataluña, según ella.

"Ante planteamientos democráticos legítimos como algo tan sencillo como poner urnas y consultas a la ciudadanía con un referéndum, hay que dar una respuesta política y democrática", ha insistido Colau, quien ha reclamado que se sienten las bases para establecer un diálogo.

Ha asegurado que el diálogo "siempre empieza con el reconocimiento de las legítimas aspiraciones y las propuestas políticas, a las que hay que dar una respuesta política y democrática y no represiva, en este caso, judicial".

Preguntada por los medios por su ausencia en la concentración de apoyo a Mas, Ortega y Rigau, ha recordado que tanto desde el Ayuntamiento como desde su espacio político se han manifestado en contra de la judicialización y a favor del referéndum en muchas ocasiones, ha dicho.

Sobre la razón por la que ha mantenido la agenda municipal en lugar de asistir, ha pedido "no hacer tema de donde no lo hay", y ha insistido en expresar su apoyo a quien defiende el referéndum y a quien trabaja por hacerlo posible en todas sus expresiones.