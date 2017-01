Consejero catalán replica a Catalá que es el Gobierno quien no dialoga ni ofrece propuestas políticas

Etiquetas

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha asegurado este miércoles que es el Gobierno central y no la Generalitat quien no dialoga ni ofrece propuestas políticas para solucionar el encaje de Cataluña en España, después de que el ministro del ramo, Rafael Catalá, haya dicho que no le parece que el Ejecutivo catalán tenga voluntad de diálogo diciendo que el referéndum "va a pasar sí o sí".